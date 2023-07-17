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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку – Сирський

Олександр Сирський

Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною.

З метою зупинити наступальні дії ЗСУ в районі Бахмута ворог активно перекидає додаткові сили і засоби, основу яких становлять частини Повітряно-десантних військ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

– Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків, – заявив він.

Генерал-поковник Сирський відвідав бойові бригади Східного угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування планів і вирішення проблемних питань.

– Зустрівся з нашими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій. Окремо з командирами відпрацювали й ухвалили всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку, – поінформував він.

Сирський наголосив, що всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці.

Збройні сили України продовжують рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю.

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Джерело: Military Media Center

Фото: Military Media Center

Війна в Україні, Олександр Сирський, Російська агресія
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