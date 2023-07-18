Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала дату
В некоторых областях Украины в субботу, 22 июля, ожидается нетипичное, как для лета, похолодание и сильные осадки.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
— Из ближайшей нетипичной для лета погоды — 22 июля, в субботу, на севере пройдут сильные дожди и похолодает до +17…+19 градусов!- прогнозирует она.
По данным Диденко, уже в воскресенье погода выровняется — осадки отступят и потеплеет.
Завтра же, 19 июля, по ее прогнозу, Украина окажется в значительной степени в сухом воздухе и солнечной погоде.
— Потому что сегодняшние дожди с атмосферным фронтом уже покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток (разве ближайшей ночью еще задержатся в восточных областях и в Приазовье), а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти, — пояснила она.
Температура воздуха в Украине ожидается комфортная, в течение дня максимально 24-29 градусов тепла, только в южной части будет до +30 градусов.
В Киеве 19 июля осадков также не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25-27 градусов.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская