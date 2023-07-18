Когда в Украину придет похолодание: синоптик назвала дату

В некоторых областях Украины в субботу, 22 июля, ожидается нетипичное, как для лета, похолодание и сильные осадки.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

— Из ближайшей нетипичной для лета погоды — 22 июля, в субботу, на севере пройдут сильные дожди и похолодает до +17…+19 градусов!- прогнозирует она.

По данным Диденко, уже в воскресенье погода выровняется — осадки отступят и потеплеет.

Завтра же, 19 июля, по ее прогнозу, Украина окажется в значительной степени в сухом воздухе и солнечной погоде.

— Потому что сегодняшние дожди с атмосферным фронтом уже покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток (разве ближайшей ночью еще задержатся в восточных областях и в Приазовье), а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти, — пояснила она.

Температура воздуха в Украине ожидается комфортная, в течение дня максимально 24-29 градусов тепла, только в южной части будет до +30 градусов.

В Киеве 19 июля осадков также не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25-27 градусов.

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