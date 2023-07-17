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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Жара до +37 и снижение температуры: прогноз погоды на неделю

Жара до +37 и снижение температуры: прогноз погоды на неделю
Фото: Getty Images

Кратковременные дожди с грозами, которые наблюдаются в понедельник, 17 июля, в западных и Житомирской областях, завтра, 18 июля, распространятся на большей части территории Украины, предупреждают в Укргидрометцентре.

Во вторник также возможны град и шквалы до 15-20 м/с в центральных, большинстве восточных и южных регионах.

В среду, 19 июля, дожди с грозами ожидаются ночью на Юге и Востоке страны, а днем на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха в понедельник и вторник ночью +15 +23, днем +28 +34, 18 июля на Юге — до +37.

Завтра в восточных, а 19 июля также в северных и западных областях — до +23 +30, то есть в среду снижение температуры на 3-6 градусов.

В четверг, 20 июля, кратковременные дожди с грозами прогнозируют почти на всей территории страны, кроме Востока.

Температура ночью +17 +15, днем преимущественно +23 +25, в южных областях — до +32 градусов.

В пятницу, 21 июля, дожди будут идти только на Западе. Ночная температура составит +17 +15, днем в пределах +26 +28, на Юге на три-четыре градуса выше.

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Источник: Укргидрометцентр
Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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