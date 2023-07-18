Коли в Україну прийде похолодання: синоптик назвала дату

У деяких областях України в суботу, 22 липня, очікується нетипове, як для літа, похолодання та сильні опади.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

– Із найближчої нетипової для літа погоди – 22 липня, у суботу, на півночі пройдуть сильні дощі та похолодає до +17…+19 градусів! – прогнозує вона.

За даними Діденко, вже в неділю погода вирівняється – опади відступлять і потеплішає.

Завтра ж, 19 липня, за її прогнозом, Україна опиниться значною мірою в сухому повітрі та сонячній погоді.

– Тому що сьогоднішні дощі з атмосферним фронтом уже залишать нашу територію і підуть далі на схід (хіба що найближчої ночі ще затримаються в східних областях і в Приазов’ї), а дощі з іншим атмосферним фронтом ще не встигнуть дійти, – пояснила вона.

Температура повітря в Україні очікується комфортна, протягом дня максимально 24-29 градусів тепла, тільки в південній частині буде до +30 градусів.

У Києві 19 липня опадів також не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах 25-27 градусів.

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