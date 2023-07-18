Коли в Україну прийде похолодання: синоптик назвала дату
У деяких областях України в суботу, 22 липня, очікується нетипове, як для літа, похолодання та сильні опади.
Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
– Із найближчої нетипової для літа погоди – 22 липня, у суботу, на півночі пройдуть сильні дощі та похолодає до +17…+19 градусів! – прогнозує вона.
За даними Діденко, вже в неділю погода вирівняється – опади відступлять і потеплішає.
Завтра ж, 19 липня, за її прогнозом, Україна опиниться значною мірою в сухому повітрі та сонячній погоді.
– Тому що сьогоднішні дощі з атмосферним фронтом уже залишать нашу територію і підуть далі на схід (хіба що найближчої ночі ще затримаються в східних областях і в Приазов’ї), а дощі з іншим атмосферним фронтом ще не встигнуть дійти, – пояснила вона.
Температура повітря в Україні очікується комфортна, протягом дня максимально 24-29 градусів тепла, тільки в південній частині буде до +30 градусів.
У Києві 19 липня опадів також не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах 25-27 градусів.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька