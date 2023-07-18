Смертельное ДТП в Киеве: водителю, который въехал в заправочную колонку на АЗС, объявили подозрение

В Киеве 21-летнему водителю, который столкнулся с заправочной колонкой на АЗС, объявили подозрение. В результате аварии скончался 17-летний пассажир автомобиля.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 9 июля около 15:00 водитель Audi TT с превышением скорости ехал по Броварскому проспекту. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с заправочной колонкой АЗС.

Удар вызвал масштабный пожар на территории автозаправочной станции, ее помещение и наземное оборудование полностью сгорело. Также огнем было повреждено 7 автомобилей.

В результате аварии пострадали три человека — водитель, 17-летний пассажир и оператор АЗС. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пассажир от полученных травм скончался в больнице 13 июля.

Водителю объявили подозрение по факту ДТП со смертельным исходом и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Сейчас подозреваемый находится в больнице.

9 июля в сети появилось видео с места аварии на АЗС на Броварском шоссе. На кадрах видно, как легковушка на скорости влетает в бензоколонку.

Фото: полиция Киева

Источник : Прокуратура Киева

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