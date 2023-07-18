Смертельное ДТП в Киеве: водителю, который въехал в заправочную колонку на АЗС, объявили подозрение
В Киеве 21-летнему водителю, который столкнулся с заправочной колонкой на АЗС, объявили подозрение. В результате аварии скончался 17-летний пассажир автомобиля.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, 9 июля около 15:00 водитель Audi TT с превышением скорости ехал по Броварскому проспекту. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с заправочной колонкой АЗС.
Удар вызвал масштабный пожар на территории автозаправочной станции, ее помещение и наземное оборудование полностью сгорело. Также огнем было повреждено 7 автомобилей.
В результате аварии пострадали три человека — водитель, 17-летний пассажир и оператор АЗС. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пассажир от полученных травм скончался в больнице 13 июля.
Водителю объявили подозрение по факту ДТП со смертельным исходом и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.
Сейчас подозреваемый находится в больнице.
9 июля в сети появилось видео с места аварии на АЗС на Броварском шоссе. На кадрах видно, как легковушка на скорости влетает в бензоколонку.
Фото: полиция Киева
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская