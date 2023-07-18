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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Смертельна ДТП у Києві: водію, який в’їхав у заправну колонку на АЗС, оголосили підозру

АЗС після аварії

У Києві 21-річному водію, який зіткнувся із заправною колонкою на АЗС, оголосили підозру. Внаслідок аварії помер 17-річний пасажир автівки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 9 липня близько 15:00 водій Audi TT з перевищенням швидкості їхав по Броварському проспекту. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із заправною колонкою АЗС.

Удар спричинив масштабну пожежу на території автозаправної станції, її приміщення та наземне обладнання повністю згоріло. Також вогнем було пошкоджено 7 автівок.

Внаслідок аварії постраждало троє осіб – водій, 17-річний пасажир та оператор АЗС. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. Пасажир від отриманих травм помер у лікарні 13 липня.

Водію оголосили підозру за фактом ДТП зі смертельними наслідками та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Наразі підозрюваний перебуває в лікарні.

9 липня у мережі з’явилося відео з місця аварії на АЗС на Броварському шосе. На кадрах видно, як легковик на швидкості влітає у бензоколонку.

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Фото: поліція Києва

Джерело: Прокуратура Києва
ДТП, Київ, Прокуратура
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