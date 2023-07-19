Глава Красного Креста признался в вывозе детей из Украины в Беларусь: Кулеба призвал МУС отреагировать

Глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на оккупированные территории на Востоке Украины заявил, что его организация причастна к “оздоровлению” детей из Украины.

Об этом пишет белорусское оппозиционное издание Еврорадио со ссылкой на репортаж телеканала Беларусь 1.

Шевцов отметил, что его “до глубины души возмутило” то, что Беларусь обвинили в похищении детей, которые “приезжают к нам на оздоровление”.

— Белорусский Красный Крест всегда принимал, принимает и всегда будет принимать в этой миротворческой миссии активное участие. Мы заботимся о детях, дарим им подарки. Делаем все, чтобы дети смогли забыть об ужасах войны. Отдохнули и почувствовали, что есть островок счастья, — сказал он.

Шевцов добавил, что приехал также потому, что “очень хотел увидеть детей, которые отдыхали в Беларуси, подарить им подарки и сказать добрые слова”.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова.

— Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности, — написал Кулеба в Twitter.

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