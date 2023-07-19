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Голова Червоного Хреста зізнався у вивезенні дітей з України до Білорусі: Кулеба закликав МКС відреагувати

Голова Червоного Хреста зізнався у вивезенні дітей з України до Білорусі: Кулеба закликав МКС відреагувати
Фото: Depositphotos

Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповані території на сході України заявив, що його організація причетна до “оздоровлення” дітей із України.

Про це пише білоруське опозиційне видання Єврорадіо із посиланням на репортаж телеканалу Білорусь 1.

Шевцов зазначив, що його “до глибини душі обурило” те, що Білорусь звинуватили у викраданні дітей, які “приїжджають до нас на оздоровлення”.

– Білоруський Червоний Хрест завжди брав, бере й завжди братиме у цій миротворчій місії активну участь. Ми дбаємо про дітей, даруємо їм подарунки. Робимо все, щоб діти змогли забути про жахіття війни. Перепочили й відчули, що є острівець щастя, — сказав він.

Шевцов додав, що приїхав також тому, що “дуже хотів побачити дітей, які відпочивали у Білорусі, подарувати їм подарунки та сказати добрі слова”.

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У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт глави білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова.

– Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності, – написав Кулеба у Twitter.

Білорусь, Війна в Україні, Депортація, Червоний Хрест
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