Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора

Возможность для продолжения действия зернового коридора после выхода России есть, но нет гарантий, что российская армия не будет атаковать корабли.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире Радио Свобода.

— Физически корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, либо инспектироваться, либо нет. Это уже в зависимости от того, как будет решено сторонами действующей инициативы, — сказал Боднар.

Он отметил, что Украина и Турция не выходили из зерновой инициативы, потому она может продолжать действовать для обеих сторон.

— Единственный вопрос — физическая угроза. То есть, когда было подписано соглашение, страна-агрессор дала гарантии не атаковать корабли и портовую инфраструктуру, — сказал посол, добавив, что сейчас такой гарантии нет.

Боднар сказал, что есть возможность работать со страховщиками, но здесь тоже возникают вопросы ответственности за риски безопасности.

Он заверил, что Турция заинтересована в продолжении действия зернового соглашения, потому что была и является крупным покупателем украинского зерна.

Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Вечером 17 июля, во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Источник : Радио Свобода

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