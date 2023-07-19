Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора
Возможность для продолжения действия зернового коридора после выхода России есть, но нет гарантий, что российская армия не будет атаковать корабли.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире Радио Свобода.
— Физически корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, либо инспектироваться, либо нет. Это уже в зависимости от того, как будет решено сторонами действующей инициативы, — сказал Боднар.
Он отметил, что Украина и Турция не выходили из зерновой инициативы, потому она может продолжать действовать для обеих сторон.
— Единственный вопрос — физическая угроза. То есть, когда было подписано соглашение, страна-агрессор дала гарантии не атаковать корабли и портовую инфраструктуру, — сказал посол, добавив, что сейчас такой гарантии нет.
Боднар сказал, что есть возможность работать со страховщиками, но здесь тоже возникают вопросы ответственности за риски безопасности.
Он заверил, что Турция заинтересована в продолжении действия зернового соглашения, потому что была и является крупным покупателем украинского зерна.
Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.
Вечером 17 июля, во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая