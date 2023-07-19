Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора

Василь Боднар
Фото: УНИАН

Возможность для продолжения действия зернового коридора после выхода России есть, но нет гарантий, что российская армия не будет атаковать корабли.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире Радио Свобода.

— Физически корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, либо инспектироваться, либо нет. Это уже в зависимости от того, как будет решено сторонами действующей инициативы, — сказал Боднар.

Он отметил, что Украина и Турция не выходили из зерновой инициативы, потому она может продолжать действовать для обеих сторон.

— Единственный вопрос — физическая угроза. То есть, когда было подписано соглашение, страна-агрессор дала гарантии не атаковать корабли и портовую инфраструктуру, — сказал посол, добавив, что сейчас такой гарантии нет.

Боднар сказал, что есть возможность работать со страховщиками, но здесь тоже возникают вопросы ответственности за риски безопасности.

Он заверил, что Турция заинтересована в продолжении действия зернового соглашения, потому что была и является крупным покупателем украинского зерна.

Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Вечером 17 июля, во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Читайте также
Трудно заменить то, что сейчас теряется: Блинкен об альтернативах зернового соглашения
Ентоні Блінкен

Источник: Радио Свобода
Зерно, Туреччина, Украина, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС хочет увеличить сухопутный экспорт украинского зерна, если РФ откажется от соглашения
зерно
Украина получит от стран Бенилюкса партию бронетранспортеров M113 — известно, когда
БТР M113
Две страны тайно ведут переговоры насчет возвращения похищенных россиянами детей — FT
діти
После обиды на Россию: Иран поддержал целостность Украины и выступил за завершение войны
Хосейн Амір-Абдоллахіан
Эквивалентна обстрелу голодающих людей: Бербок о ракетной атаке РФ по Одессе
Анналена Бербок
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (19.07.2023)
Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (19.07.2023)
Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (19.07.2023)
Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (19.07.2023)
Единственный вопрос — физическая угроза: посол о новом маршруте зернового коридора
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь