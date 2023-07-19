Єдине питання — фізична загроза: посол про новий маршрут зернового коридору

Можливість для продовження дії зернового коридору після виходу Росії є, але немає гарантій, що російська армія не атакуватиме кораблі.

Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі Радіо Свобода.

— Фізично кораблі можуть проходити з портів Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини, або інспектуватися, або ні. Це вже в залежності від того, як буде вирішено сторонами чинної ініціативи, – сказав Боднар.

Він зауважив, що Україна та Туреччина не виходили із зернової ініціативи, тому вона може продовжувати діяти для обох сторін.

— Єдине питання — фізична загроза. Тобто, коли була підписана угода, країна-агресор дала гарантії не атакувати кораблі і портову інфраструктуру, – сказав посол, додавши, що зараз такої гарантії немає.

Боднар сказав, що є можливість працювати зі страховиками, але тут теж виникають питання відповідальності за безпекові ризики.

Він запевнив, що Туреччина зацікавлена в продовженні дії зернової угоди, бо була і є великим покупцем українського зерна.

Нагадаємо, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Увечері 17 липня, під час вечірнього звернення Зеленський сказав, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Джерело : Радіо Свобода

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