Час роботи військкоматів продовжать – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання Міністерству оборони збільшити час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Шмигаль наголосив, що ТЦК повинні приймати людей щоденно протягом усього робочого часу.
– Неприпустимо, коли військові стоять у чергах по кілька годин. Усі дотичні міністерства та відомства отримали відповідні доручення. Наші військовослужбовці очікують на ці зміни, аби зайва бюрократія не відволікала їх від оборони держави та нищення ворогів, – написав прем’єр-міністр у Telegram.
Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні планують змінювати роботу військкоматів, зокрема, вони можуть перетворитися на сучасні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
На його думку, потрібно принципово змінювати радянську спадщину, яка нині існує у військкоматах, та створювати максимальну цифровізацію.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька