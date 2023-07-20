Час роботи військкоматів продовжать – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання Міністерству оборони збільшити час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Шмигаль наголосив, що ТЦК повинні приймати людей щоденно протягом усього робочого часу.

– Неприпустимо, коли військові стоять у чергах по кілька годин. Усі дотичні міністерства та відомства отримали відповідні доручення. Наші військовослужбовці очікують на ці зміни, аби зайва бюрократія не відволікала їх від оборони держави та нищення ворогів, – написав прем’єр-міністр у Telegram.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні планують змінювати роботу військкоматів, зокрема, вони можуть перетворитися на сучасні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

На його думку, потрібно принципово змінювати радянську спадщину, яка нині існує у військкоматах, та створювати максимальну цифровізацію.

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