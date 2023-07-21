Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина

Задержание в Москве экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) показывает, что в России определенные процессы, в частности, наращивание страха в элитах РФ, необратимы. Кроме того, это демонстрирует то, что фигура является пустопорожней.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

— Это очень важная тема для Украины, потому что она фиксирует следующие вещи — панические настроения в элитах РФ очевидны. Они будут зачищать практически всех радикалов, которые хотят масштабирования войны, потому что они их самих уже боятся. Они были основой, опорой некоторое время, но после неудачного мятежа Пригожина, они не основа, не опора, а наоборот, люди, которых надо бояться. И Путин свой страх демонстрирует, что очень фантастическая новость для нас, — говорит он.

Второй важной составляющей задержания Гиркина является демонстрация того, что он пустопорожний.

— Он (Гиркин. — Ред.) никогда не был там кем-то, которого поддерживали башни Кремля. И все это фикция. Нет никаких башен Кремля, не является Гиркин важным рупором кого-то. И так же это касается Дугина и всех остальных, — сказал Подоляк.

По его мнению, это задержание не станет сдерживающим фактором переворотных процессов в РФ, потому что переворот будет другого типа.

— Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Пригожин — маленький по масштабам, он и не хотел забрать власть, он и не хотел ее перехватить. И за это время не успела сформироваться политическая группа, которая бы хотела перехватить власть, стать вместо Путина. Поэтому, не вопрос – будет это Пригожин, будет это Гиркин, Суровикин, вопрос в том, что Россия будет хаотизироваться, там будет много маленьких групп, которые будут просто идти и что-то себе забирать. И это будет революционный процесс в РФ, приведший к тому, что было в 1991 году, — добавляет советник ОП.

Также он отметил, что Россия любит царя, который сильный.

— Она (Россия. — Ред.) не любит Николая II, она любит Александра I. Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь. Это шут, это человек достаточно трусливый. Он не принимает решения, народ его уже не любит, нет сакральности Путина. Россия уже беременна революцией обязательного типа, — говорит Подоляк.

Напомним, что 21 июля суд отправил террориста Гиркина в СИЗО на два месяца, до 18 сентября.

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