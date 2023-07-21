Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина

Михайло Подоляк
Фото: УНИАН

Задержание в Москве экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) показывает, что в России определенные процессы, в частности, наращивание страха в элитах РФ, необратимы. Кроме того, это демонстрирует то, что фигура является пустопорожней.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

— Это очень важная тема для Украины, потому что она фиксирует следующие вещи — панические настроения в элитах РФ очевидны. Они будут зачищать практически всех радикалов, которые хотят масштабирования войны, потому что они их самих уже боятся. Они были основой, опорой некоторое время, но после неудачного мятежа Пригожина, они не основа, не опора, а наоборот, люди, которых надо бояться. И Путин свой страх демонстрирует, что очень фантастическая новость для нас, — говорит он.

Второй важной составляющей задержания Гиркина является демонстрация того, что он пустопорожний.

— Он (Гиркин. — Ред.) никогда не был там кем-то, которого поддерживали башни Кремля. И все это фикция. Нет никаких башен Кремля, не является Гиркин важным рупором кого-то. И так же это касается Дугина и всех остальных, — сказал Подоляк.

По его мнению, это задержание не станет сдерживающим фактором переворотных процессов в РФ, потому что переворот будет другого типа.

— Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Пригожин — маленький по масштабам, он и не хотел забрать власть, он и не хотел ее перехватить. И за это время не успела сформироваться политическая группа, которая бы хотела перехватить власть, стать вместо Путина. Поэтому, не вопрос – будет это Пригожин, будет это Гиркин, Суровикин, вопрос в том, что Россия будет хаотизироваться, там будет много маленьких групп, которые будут просто идти и что-то себе забирать. И это будет революционный процесс в РФ, приведший к тому, что было в 1991 году, — добавляет советник ОП.

Также он отметил, что Россия любит царя, который сильный.

— Она (Россия. — Ред.) не любит Николая II, она любит Александра I. Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь. Это шут, это человек достаточно трусливый. Он не принимает решения, народ его уже не любит, нет сакральности Путина. Россия уже беременна революцией обязательного типа, — говорит Подоляк.

Напомним, что 21 июля суд отправил террориста Гиркина в СИЗО на два месяца, до 18 сентября.

Ігор Гіркін, Война в Украине, ДНР, Михаил Подоляк, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ нанесла авиаудары по Нью-Йорку на Донбассе: четыре человека ранены
Скидання ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області 26 травня 2023
Правительство дало старт массовому производству боеприпасов для БпЛА – Федоров
дрон
РФ использовала некоторые хитрости: Гуменюк о тактике Москвы для атаки по Югу Украины
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Павло Губарєв
На добропорядочность будут проверять не только руководителей ТЦК, но и их родственников — глава НАПК
Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина
Видео
Общество Объясняем
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях

Кто может стать помощником ветерана и какие обязанности предусмотрены для таких сотрудников – читайте в материале.

Яна Брензей, Юлия Соколова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
Россия беременна революцией: Подоляк назвал два аспекта задержания Гиркина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь