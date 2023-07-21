Росія вагітна революцією: Подоляк назвав два аспекти затримання Гіркіна

Затримання у Москві ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) показує, що у Росії певні процеси, зокрема, нарощування страху в елітах РФ, незворотні. Крім того, це демонструє те, що постать є пустопорожньою.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

– Це дуже важлива тема для України, тому що вона фіксує такі речі – панічні настрої в еліті РФ очевидні. Вони будуть зачищати практично всіх радикалів, які хочуть масштабування війни, тому що вони їх самих уже бояться. Вони були основою, опорою деякий час, але після невдалого заколоту Пригожина, вони не основа, не опора, а навпаки, люди, яких треба боятися. І Путін свій страх демонструє, що дуже фантастична новина для нас, – каже він.

Другою важливою складовою затримання Гіркіна є демонстрація того, що він пустопорожній.

– Він (Гіркін. – Ред.) ніколи не був там кимось, якого підтримували башти Кремля. І все це фікція. Немає жодних башт Кремля, не є Гіркін важливим рупором когось. І так само це стосується Дугіна та всіх інших, – каже Подоляк.

За його думкою, це затримання не стане стримувальним фактором переворотних процесів у РФ, бо переворот буде іншого типу.

– Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Пригожин – маленький у масштабах, він і не хотів забрати владу, він і не хотів її перехопити. І за цей час не встигла сформуватися політична група, яка б хотіла перехопити владу, стати замість Путіна. Тому, не питання – буде це Пригожин, буде це Гіркін, Суровікін, питання в тому, що Росія хаотизуватиметься, там буде багато маленьких груп, які будуть просто йти і щось собі забирати. І це буде революційний процес в РФ, який приведе до того, що було у 1991 році, – додає радник ОП.

Також він зауважив, що Росія любить царя, який сильний.

– Вона (Росія. – Ред.) не любить Миколу II, вона любить Олександра I. Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар. Це блазень, це людина достатньо боягузлива. Він нічого не вирішує, його вже не люблять, немає сакральності Путіна. Росія вже вагітна революцією обов’язкового типу, – каже Подоляк.

Нагадаємо, що 21 липня суд відправив терориста Гіркіна у СІЗО на два місяці, до 18 вересня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.