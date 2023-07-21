В Кремле приходят к активной фазе противостояния: Юсов о задержании террориста Гиркина

Обитатели башен Кремля приходят к активной фазе внутреннего противостояния, продолжение следует.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя задержание в Москве террориста Игоря Гиркина.

Он отметил, что процессы внутри России ранее происходили в более скрытой форме, но после бунта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — все начало выходить наружу.

— Действительно парадоксальная ситуация — на Москву шел Пригожин, сбивал самолеты, вертолеты, а задерживают Гиркина. Это особенности путинского режима. Вопрос не в самом Гиркине. Он, безусловно, и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Как и многие другие или военкоры, или комментаторы, или участники “гиркинского кружка” — это не самостоятельные фигуры, — сказал Юсов.

Ранее российские СМИ сообщили, что экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве.

По словам жены Гиркина, представители Следственного комитета РФ якобы вывезли его в “неизвестном направлении”. Ему предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм).

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