У Кремлі приходять до активної фази протистояння: Юсов про затримання терориста Гіркіна
Мешканці веж Кремля приходять до активної фази внутрішнього протистояння, далі буде.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи затримання у Москві терориста Ігоря Гіркіна.
Він зазначив, що процеси всередині Росії раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після бунту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина – все почало виходити назовні.
– Справді парадоксальна ситуація – на Москву йшов Пригожин, збивав літаки, вертольоти, а затримують Гіркіна. Це особливості путінського режиму. Питання не в самому Гіркіні. Він, безумовно, і до цього не діяв як самостійна фігура. Як і багато інших чи воєнкорів, чи коментаторів, чи учасників “гіркінського гуртка” – це не самостійні фігури, – сказав Юсов.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві.
За словами дружини Гіркіна, представники Слідчого комітету РФ нібито вивезли його у “невідомому напрямку”. Йому висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло