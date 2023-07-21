У Кремлі приходять до активної фази протистояння: Юсов про затримання терориста Гіркіна

Мешканці веж Кремля приходять до активної фази внутрішнього протистояння, далі буде.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи затримання у Москві терориста Ігоря Гіркіна.

Він зазначив, що процеси всередині Росії раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після бунту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина – все почало виходити назовні.

– Справді парадоксальна ситуація – на Москву йшов Пригожин, збивав літаки, вертольоти, а затримують Гіркіна. Це особливості путінського режиму. Питання не в самому Гіркіні. Він, безумовно, і до цього не діяв як самостійна фігура. Як і багато інших чи воєнкорів, чи коментаторів, чи учасників “гіркінського гуртка” – це не самостійні фігури, – сказав Юсов.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві.

За словами дружини Гіркіна, представники Слідчого комітету РФ нібито вивезли його у “невідомому напрямку”. Йому висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

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