Эвакуация с передовой на беспилотнике: что известно о британских дронах Malloy и их технические характеристики

В новом пакете военной помощи Великобритании для Украины будут беспилотники Malloy. Недавно британское Министерство обороны опубликовало кадры эвакуации военного с помощью квадрокоптера Malloy.

Что известно о беспилотных грузовых аппаратах Malloy, а также об особенностях и технических характеристиках Malloy T150 — читайте в материале Фактов ICTV.

Malloy: что известно о дронах

Дроны Malloy производятся компанией Malloy Aeronautics, которая создала семейство тяжелых беспилотных транспортных средств, разработанных для решения так называемой логистики “последней мили”, то есть речь идет о конечном этапе цепочки поставок.

Дроны Malloy имеют три модели — T150, T400 и T80.

Malloy Aeronautics T150 — беспилотники-квардрокоптеры, которые могут доставлять грузы. Они успешно прошли испытания в любых погодных условиях: дождь, порывистый ветер, пустыня и снег.

Грузовым дроном можно управлять с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.

Беспилотные грузовые аппараты Malloy T150 способны доставлять тяжелое оборудование на передовую.

Впервые Великобритания объявила о передаче Вооруженным силам Украины беспилотников Malloy еще в мае 2022 года. Тогда речь шла лишь о модели T150, которая может доставлять груз до 68 кг на линию фронта.

Однако на видео, которое недавно опубликовало Минобороны Британии, показана работа дрона T400.

Модель T400 может не только доставлять вооружение на позиции, но и эвакуировать раненых солдат из зоны боевых действий.

Благодаря возможности поднимать 180 кг при любых погодных условиях, Malloy T400 может доставлять тяжелые и необходимые вещи на любую боевую позицию.

Дрон имеет съемные батареи для зарядки, поэтому не нужно ждать часами, пока он подзарядится. Также модель T400 имеет резервную систему авионики, привода и аккумулятора, что позволяет бойцам сосредоточиться на задаче, а не на транспортном средстве.

Дрон имеет вертикальный взлет, дальность полета до 70 км и 35 мин может работать в автономном режиме.

Еще одна модель беспилотников Malloy — Т80. Этот дрон может поднимать полезную нагрузку до 30 кг, что позволяет легко тестировать датчики и другие специальные полезные нагрузки без ограничения размера или веса.

Открытая архитектура T80 обеспечивает легкую связь с транспортным средством и наземной станцией.

T80 считается устаревшим дроном, однако именно эту модель используют как основу для разработки новых беспилотников.

Технические характеристики Malloy T150

Тип аппарата: грузовой дрон eVTOL

Пилотирование: автономное

Емкость: только груз

Максимальная дальность: 70 км

Время полета: 36 мин

Максимальная полезная нагрузка: 68 кг

Пропеллеры: 8 пропеллеров

Электродвигатели: 8 электродвигателей

Источник питания: аккумулятор

Характеристики безопасности: распределенный электрический двигатель обеспечивает безопасность за счет резервирования. DEP означает наличие нескольких пропеллеров и двигателей на аппарате, так что если один или несколько двигателей или пропеллеров выйдут из строя, другие рабочие двигатели и пропеллеры могут безопасно посадить летательный аппарат.

Источник: MalloyAero

Фото: MalloyAero

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