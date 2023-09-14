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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Евакуація з передової на безпілотнику: що відомо про британські дрони Malloy та їх технічні характеристики

Дрон Malloy Т150

Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy.

Що відомо про безпілотні вантажні апарати Malloy, а також про особливості та технічні характеристики Malloy Т150 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Malloy: що відомо про безпілотники

Дрони Malloy виготовляє компанія Malloy Aeronautics, яка створила сімейство важких безпілотних транспортних засобів, розроблених для вирішення так званої логістики “останньої милі”, тобто йдеться про кінцевий етап ланцюга постачання.

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Безпілотники Malloy мають три моделі — T150, T400 та T80.

Malloy Aeronautics T150 – безпілотники-квардрокоптери, які можуть доставляти вантажі. Вони успішно пройшли випробування в будь-яких погодних умовах: дощ, поривчастий вітер, пустеля та сніг.

Вантажним дроном можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

Дрон Malloy Т150

Фото: MalloyAero. Дрон Malloy Т150

Безпілотні вантажні апарати Malloy T150 здатні доставляти важке обладнання на передову.

Уперше Велика Британія оголосила про передання Збройним силам України безпілотників Malloy ще у травні 2022 року. Тоді йшлося лише про модель T150, яка може доставляти вантаж до 68 кг на лінію фронту.

Проте на відео, яке нещодавно опублікувало Міноборони Британії, показана робота дрона T400.

Модель T400 може не лише доставляти озброєння на позиції, а й евакуювати поранених солдатів із зони бойових дій.

Завдяки можливості підіймати 180 кг за будь-яких погодних умов, Malloy T400 може доставляти важкі та необхідні речі на будь-яку бойову позицію.

Дрон Malloy Т400

Фото: MalloyAero. Дрон Malloy Т400

Дрон має знімні батареї для заряджання, тому не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Також модель T400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, що дозволяє бійцям зосередитися на завданні, а не на транспортному засобі.

Дрон має вертикальний злет, дальність польоту до 70 км та 35 хв може працювати в автономному режимі.

Ще одна модель безпілотників Malloy – Т80. Цей дрон може підіймати корисне навантаження до 30 кг, що дозволяє легко тестувати датчики та інші спеціальні корисні навантаження без обмеження розміру або ваги.

Відкрита архітектура T80 забезпечує легкий зв’язок із транспортним засобом і наземною станцією.

T80 вважається застарілим дроном, однак саме цю модель використовують як основу для розробки нових безпілотників.

Дрон Malloy Т80

Фото: MalloyAero. Дрон Malloy Т80

Технічні характеристики Malloy T150

  • Тип апарата: вантажний дрон eVTOL
  • Пілотування: автономне
  • Місткість: тільки вантаж
  • Максимальна дальність: 70 км
  • Час польоту: 36 хв
  • Максимальне корисне навантаження: 68 кг
  • Пропелери: 8 пропелерів
  • Електродвигуни: 8 електродвигунів
  • Джерело живлення: акумулятор

Характеристики безпеки: розподілений електричний двигун (DEP) гарантує безпеку за рахунок резервування. DEP означає наявність кількох пропелерів і двигунів на засобі, тому якщо один чи кілька двигунів або пропелерів вийдуть з ладу, інші робочі двигуни та пропелери можуть безпечно посадити літальний апарат.

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Джерело: MalloyAero

Фото: MalloyAero

Безпілотники, Війна в Україні, Велика Британія, Евакуація
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