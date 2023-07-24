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Юлия Соколова, редактор ленты

Детективы НАБУ проводят обыски у главы Государственной судебной администрации: что известно

Обшуки в голови Державної судової адміністрації
Фото: НАБУ

В понедельник, 24 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у главы Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова.

Как проинформировали в пресс-службах НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, дело касается подстрекательства к предоставлению взятки судьям Верховного суда.

По данным следствия, глава судебной администрации 5 марта получил $7,5 тыс. от представителя коммерческого предприятия. Из этой суммы $5 тыс. он планировал передать судьям Верховного суда за принятие решения в пользу предприятия.

Еще $2,5 тыс. хотел оставить себе “за посреднические услуги”.

– Глава Государственной судебной администрации сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного суда. Задержку в принятии решения объяснял объективными причинами, — отметили в САП.

Как уточнили в НАБУ, после разоблачения уже бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки поведение главы ГСА “резко изменилось, он начал уклоняться от решения вопроса”.

Чиновник продолжал убеждать, что необходимое предприятию решение будет принято. Он уверял, что поговорит с главой одного из кассационных судов.

Следствие настаивает, что намерения “решить вопрос” глава ГСА на самом деле не имел, как и передавать или возвращать полученную сумму взятки.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы чиновника. Его фамилия в сообщении САП и НАБУ не озвучивается. Однако на сайте Государственной судебной администрации указано, что ее главой является Алексей Сальников.

Предварительная квалификация его действий – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (Покушение на совершение преступления, подстрекательство, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, мошенничество).

Как известно, в мае НАБУ и САП объявили о задержании председателя Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в $2,7 млн. Обыски проходили еще у 18 судей ВС. Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Впоследствии по этому делу НАБУ изъяло во время обысков еще около $500 тыс.

Судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия.

Суд отправил его под стражу до 8 сентября, с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

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Источник: НАБУ, САП
Верховний суд, НАБУ, Обыски, САП, Взятка
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