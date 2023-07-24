Детективи НАБУ проводять обшуки у голови Державної судової адміністрації: що відомо

У понеділок, 24 липня, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова.

Як поінформували в пресслужбах НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, справа стосується підбурювання до надання хабаря суддям Верховного суду.

За даними слідства, голова судової адміністрації 5 березня отримав $7,5 тис. від представника комерційного підприємства. З цієї суми $5 тис. він планував передати суддям Верховного суду за ухвалення рішення на користь підприємства.

Ще $2,5 тис. хотів залишити собі “за посередницькі послуги”.

– Голова Державної судової адміністрації повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного суду. Затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами, – зазначили в САП.

Як уточнили в НАБУ, після викриття вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря поведінка очільника ДСА “різко змінилася, він почав ухилятися від вирішення питання”.

Посадовець продовжував переконувати, що потрібне підприємству рішення буде ухвалено. Він запевняв, що поговорить із головою одного з касаційних судів.

Слідство наполягає, що наміру “вирішувати питання” голова ДСА насправді не мав, як і передавати чи повертати отриману суму хабаря.

Наразі тривають обшуки за місцем роботи чиновника. Його прізвище в повідомленні САП і НАБУ не озвучується. Однак на сайті Державної судової адміністрації зазначено, що її головою є Олексій Сальніков.

⚡️#НАБУ і #САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства????https://t.co/8CMQEcS49W pic.twitter.com/RE7DLMwKWm — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 24, 2023

Попередня кваліфікація його дій – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу (Замах на вчинення злочину, підбурювання, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, шахрайство).

Як відомо, в травні НАБУ та САП оголосили про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у $2,7 млн. Обшуки проходили у ще 18 суддів ВС. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Згодом у цій справі НАБУ вилучило під час обшуків ще майже $500 тис.

Судді Верховного суду висловили Князєву недовіру та достроково припинили його повноваження.

Суд відправив його під варту до 8 вересня, з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Джерело : НАБУ, САП

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