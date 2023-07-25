Безопасность Европы зависит от Украины. Западу нужно сосредоточиться на обеспечении ВСУ — The Observer

Западные союзники Украины должны сосредоточиться на подготовке и обеспечении украинских военных.

Об этом говорится в материале Джека Уотлинга — старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил по вопросам войны на суше для издания The Observer.

На протяжении двух месяцев Вооруженные сили Украины пытаются пробить хорошо укрепленные позиции российской армии и прорвать так называемую линию Суровикина, чтобы освободить свою территорию. Бои очень тяжелые, с потерями с обеих сторон.

Независимо от того, какой прогресс будет достигнут в ближайшие месяцы, союзники Украины должны сосредоточиться на подготовке украинских военных к новым боям.

Джек Уотлинг подчеркивает, что важно понимать, с чем приходится иметь дело украинцам. Россияне ведут бой с последовательных укрепленных позиций, каждая из которых находится за минными полями протяженностью 120-500 м. Россиян прикрывает массированная артиллерия и боевые вертолеты, и это все вместе со средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Украинцы продвигаются, когда вступают в ближний бой с русскими, но это продвижение стоит немалых потерь. У россиян тоже не все хорошо. На южном фронте у них до 50 тыс. военнослужащих, но на боевых позициях они задействуют около 25% своих сил. Если отбросить вспомогательные войска и войска, необходимые для удержания флангов, то резервов остается мало. Вскоре и ротацию россиянам будет трудно проводить.

У украинцев есть значительное преимущество: дальнобойные и более точные тяжелые гаубицы, что ограничивает контрбатарейный огонь России. Американские кассетные боеприпасы также усилят артиллерийское преимущество Украины. Но, несмотря на все это, Западу нужно понять и исправить их ошибки за последние несколько месяцев.

В июле-сентябре прошлого года было четко обозначено, что украинцам надо для проведения успешных контрнаступательных операций. Это: артиллерия, инженерная техника, тактическая ПВО, бронированная мобильность, коллективная и штабная подготовка.

Партнеры Украины обеспечили достаточный уровень артиллерии и бронетехники. Инженерные средства и тактическую ПВО предоставили в меньшем объеме. Коллективная и штабная подготовка создавалась медленно — партнеры больше сосредоточились на обучении отдельных подразделений ВСУ.

Необходимость в западных танках и боевых машинах пехоты обсудили в сентябре 2022 года, но решение об их поставке приняли только в январе 2023 года и выполнили лишь частично. Такие промедления дали российским войскам время на создание усиленной обороны.

Украинцы отправились в Европу и США на обучение. Но и тут проблема заключается в том, что значительная часть обучения была плохо продумана. Отдельных солдат можно тренировать и в Украине, но нельзя обучать подразделения выше роты.

На западных полигонах украинские солдаты, например, не могли использовать свои БпЛА из-за нормативных ограничений или же использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

Но самая большая проблема заключается в том, что нормативные акты жестко требуют обучать украинцев тому, как это делается в странах НАТО. А ведь учения должны оптимально использовать сильные стороны украинских военных. Для этого необходимо адаптировать дисциплины и разработать новые курсы. Эти бюрократические ограничения указывают на серьезную проблему для партнеров Украины.

Джек Уотлинг подчеркивает, что будущее европейской безопасности зависит от исхода войны в Украине. Но в западных столицах по-прежнему есть политические промедления.

То, что Украине понадобятся запасы НАТО, было очевидно с июля 2022 года, но страны блока не спешат увеличивать производство боеприпасов, не говоря уже о производстве новых артиллерийских систем. Если эта проблема не будет решена, то военная техника, которой в настоящее время пользуется Украина, со временем исчерпается.

Таким образом, будущее европейской безопасности зависит от способности западных столиц принимать своевременные решения.

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