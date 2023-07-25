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Это не компьютерная игра: Резников о контрнаступлении и его отставании от графика

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он добавил, что “ошибочно мнение, что каждое контрнаступление должно быть быстрым”.

Резников перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

— Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия боя. И против нас большое количество врагов. Так что это война, это не компьютерная игра, — сказал министр обороны в интервью CNN.

Он добавил, что украинские генералы, командиры видят реальную ситуацию на поле боя.

— И еще раз повторяю, главная ценность для нас — это жизнь наших воинов, — подчеркнул Резников.

Ситуация на южном фронте в Украине в значительной степени замедлилась из-за сложных минных полей, установленных российскими войсками, которым дали время для создания обороны. По словам Резникова, украинским военным пришлось расчищать собственноручно тропы через поля.

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Министр сказал, что у россиян “серьезные зоны безопасности с минами” и что “очень трудно прорваться”.

Война в Украине, контрнаступ, Алексей Резников
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