Це не комп’ютерна гра: Резніков про контрнаступ та його відставання від графіка

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він додав, що “хибна думка, що кожен контрнаступ має бути швидким”.

Резніков перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося, включно з боєприпасами, артилерійськими снарядами та артилерійськими системами.

– Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп’ютерна гра, – сказав міністр оборони в інтерв’ю CNN.

Він додав, що українські генерали, командири бачать реальну ситуацію на полі бою.

– І ще раз повторюю, головна цінність для нас – це життя наших воїнів, – наголосив Резніков.

Ситуація на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через складні мінні поля, встановлені російськими військами, яким дали час для створення оборони. За словами Резнікова, українським військовим довелося розчищати власноруч стежки через поля.

Міністр сказав, що у росіян “серйозні зони безпеки з мінами” і що “дуже важко прорватися”.

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