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Марта Бондаренко, редактор ленты

Морские пехотинцы из ПЗРК сбили вражеский вертолет Аллигатор

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Сегодня утром украинские морпехи сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщают в 38 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Сбили вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Вертолет сгорел дотла.

По данным Генерального штаба ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 310 российских вертолетов, самолетов — 315.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Вертолет
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