Морские пехотинцы из ПЗРК сбили вражеский вертолет Аллигатор
Сегодня утром украинские морпехи сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом сообщают в 38 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
Сбили вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Вертолет сгорел дотла.
По данным Генерального штаба ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 310 российских вертолетов, самолетов — 315.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик