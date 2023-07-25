Морські піхотинці із ПЗРК збили ворожий вертоліт Алігатор
Сьогодні зранку українські морпіхи збили російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор.
Про це повідомляють у 38 окремій бригаді морської піхоти ЗСУ.
Збили ворожий гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу. Вертоліт згорів вщент.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабної війни українські військові знищили 310 російських вертольотів, літаків – 315.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик