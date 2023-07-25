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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Морські піхотинці із ПЗРК збили ворожий вертоліт Алігатор

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Сьогодні зранку українські морпіхи збили російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор.

Про це повідомляють у 38 окремій бригаді морської піхоти ЗСУ.

Збили ворожий гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу. Вертоліт згорів вщент.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабної війни українські військові знищили 310 російських вертольотів, літаків – 315.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вертоліт
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