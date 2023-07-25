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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Препятствовал вручению повесток и оскорблял военных: на Львовщине задержан блогер

Препятствовал вручению повесток и оскорблял военных: на Львовщине задержан блогер
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали блогера из Львовской области, который публично оскорблял украинских военных, а также оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Дрогобыча — местный блогер на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских военных. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

Кроме того, он неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя “шакалами”.

— При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети, — сообщили в прокуратуре.

Известно, что подозреваемый публиковал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставил “советы”, как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Кроме этого, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

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Его задержали и инкриминируют две статьи — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Блогер, Львовщина, СБУ
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