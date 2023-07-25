Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера

Правоохоронці затримали блогера зі Львівської області, який публічно ображав українських військових, а також виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Дрогобича – місцевий блогер на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських військових. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Крім того, він неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи “шакалами”.

– Стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував у соціальній мережі, – повідомили у прокуратурі.

Відомо, що підозрюваний публікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав “поради”, як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Його затримали та інкримінують дві статті – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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