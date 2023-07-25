Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера

Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали блогера зі Львівської області, який публічно ображав українських військових, а також виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Дрогобича – місцевий блогер на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських військових. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Крім того, він неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи “шакалами”.

– Стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував у соціальній мережі, – повідомили у прокуратурі.

Відомо, що підозрюваний публікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав “поради”, як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Читайте також
Закликав топити українських дітей: СБУ повідомила про ще одну підозру ексдиректору RT
антон кузнєцов-красовський

Його затримали та інкримінують дві статті – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Блогер, Львівщина, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шпигувала за авіацією ЗСУ: на Чернігівщині затримали російську агентку
Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Ховав зброю під ліжком доньки: в Запоріжжі затримали агента ФСБ, який готував теракти
Затримання агента РФ
Розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі. СБУ повідомила про підозру 11 військовим РФ
ексгумація тіл, Буча, братські могили
Допомагав армії РФ паливом і технікою: СБУ повідомила про підозру депутату від ОПЗЖ
Олександр Пономарьов
Створив мережу агентів. У Херсоні СБУ затримали резидента ФСБ
агент Кремля
Відео
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової

Ангеліна – бойовий медик із позивним Миша та її колега Денис на псевдо Ангел служать у 72 бригаді. Яка минулої весни не пустила загарбників до Києва. І яка ось уже рік тримає випалений Вугледар.

Тетяна Наконечна
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Перешкоджав врученню повісток та ображав військових: на Львівщині затримано блогера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь