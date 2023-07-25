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Юлия Соколова, редактор ленты

Во время наступления ВСУ совершили два “военных чуда”, которые войдут в учебники – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Украинские защитники во время нынешней наступательной операции совершили два “военных чуда”, которые могут попасть в учебники.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире одного из украинских телеканалов.

– Наши Вооруженные силы совершили несколько “военных чудес”, которые, по-видимому, теперь будут в учебниках, – отметила она.

Первым таким моментом Маляр назвала то, что украинские воины наступают в условиях, когда у армии РФ больше и вооружения, и личного состава. В военной практике такое наступление считается невозможным. Однако ВСУ уверенно продвигаются, несмотря на преимущество врага.

Маляр объяснила, что нужно обращать внимание не на количество пройденных километров, а на то, продвигаются наши защитники вперед или нет.

– То, что мы продвигаемся в условиях преимущества врага, является признаком высокого мастерства и мужества наших защитников, — подчеркнула замминистра.

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Вторым важным моментом, которого “нет в современной военной истории”, Маляр назвала значительно меньшее количество потерь ВСУ на направления наступления, чем у врага.

По военным методикам, наступающая сторона обычно несет большие потери, чем обороняющаяся.

В то же время на Бахмутском направлении потери РФ превышают наши минимум в 8 раз. А на Бердянском и Мариупольском направлениях – в 5,3 раза.

Маляр напомнила, что война предполагает целый комплекс операций: наступательные, оборонительные, подготовительные действия, подготовку резерва, разведку и т. д.

Она уточнила, что успех ВСУ “измеряется не только количеством километров”, но и, например, уничтожением наступательного потенциала врага (личного состава и техники), благодаря чему войска РФ не могут продвинуться на том или ином направлении.

Замминистра заверила, что “все движется по плану”.

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Ганна Маляр

Источник: Завтрак с 1+1

Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України
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