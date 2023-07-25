Під час наступу ЗСУ здійснили два “військові дива”, які увійдуть до підручників – Маляр
Українські захисники під час нинішньої наступальної операції здійснили два “військові дива”, які можуть потрапити до підручників.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі одного з українських телеканалів.
– Наші Збройні сили здійснили декілька “військових див”, які, мабуть, тепер будуть у підручниках, – зазначила вона.
Першим таким моментом Маляр назвала те, що українські воїни наступають в умовах, коли в армії РФ більше і озброєння, і особового складу. У воєнній практиці такий наступ вважається неможливим. Однак ЗСУ впевнено просуваються, попри перевагу ворога.
Маляр пояснила, що треба звертати увагу не на кількість пройдених кілометрів, а на те, рухаються наші захисники вперед чи ні.
– Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога, є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців, – наголосила заступниця міністра.
Другим важливим моментом, якого “немає в сучасній військовій історії”, Маляр назвала значно меншу кількість втрат ЗСУ на напрямках наступу, ніж у ворога.
За воєнними методиками, сторона, яка наступає, зазвичай зазнає більших втрат, ніж та, яка обороняється.
Водночас в Україні на Бахмутському напрямку втрати РФ переважають наші мінімум у 8 разів. А на Бердянському і Маріупольському напрямках – у 5,3 рази.
Маляр нагадала, що війна передбачає цілий комплекс операцій: наступальні, оборонні, підготовчі дії, підготовку резерві, розвідку тощо.
Вона уточнила, що успіх ЗСУ “вимірюється не лише кількістю кілометрів”, а й, наприклад, знищення наступального потенціалу ворога (особового складу і техніки), завдяки чому війська РФ не можуть просунутися на тому чи іншому напрямку.
Заступниця міністра запевнила, що “все рухається за планом”.
Джерело: Сніданок с 1+1
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