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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Під час наступу ЗСУ здійснили два “військові дива”, які увійдуть до підручників – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Українські захисники під час нинішньої наступальної операції здійснили два “військові дива”, які можуть потрапити до підручників.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі одного з українських телеканалів.

– Наші Збройні сили здійснили декілька “військових див”, які, мабуть, тепер будуть у підручниках, – зазначила вона.

Першим таким моментом Маляр назвала те, що українські воїни наступають в умовах, коли в армії РФ більше і озброєння, і особового складу. У воєнній практиці такий наступ вважається неможливим. Однак ЗСУ впевнено просуваються, попри перевагу ворога.

Маляр пояснила, що треба звертати увагу не на кількість пройдених кілометрів, а на те, рухаються наші захисники вперед чи ні.

– Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога, є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців, – наголосила заступниця міністра.

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Другим важливим моментом, якого “немає в сучасній військовій історії”, Маляр назвала значно меншу кількість втрат ЗСУ на напрямках наступу, ніж у ворога.

За воєнними методиками, сторона, яка наступає, зазвичай зазнає більших втрат, ніж та, яка обороняється.

Водночас в Україні на Бахмутському напрямку втрати РФ переважають наші мінімум у 8 разів. А на Бердянському і Маріупольському напрямках – у 5,3 рази.

Маляр нагадала, що війна передбачає цілий комплекс операцій: наступальні, оборонні, підготовчі дії, підготовку резерві, розвідку тощо.

Вона уточнила, що успіх ЗСУ “вимірюється не лише кількістю кілометрів”, а й, наприклад, знищення наступального потенціалу ворога (особового складу і техніки), завдяки чому війська РФ не можуть просунутися на тому чи іншому напрямку.

Заступниця міністра запевнила, що “все рухається за планом”.

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Ганна Маляр

Джерело: Сніданок с 1+1

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони України
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