На Юге за неделю освободили еще более 12 кв. км территории – Маляр
Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий на Южном фронте освободили более 192 кв. км территории.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в Military Media Center.
По ее словам, на этом участке фронта за прошедшую неделю было освобождено более 12 кв. км.
— Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, — добавила она.
Маляр также сообщила, что на Бахмутском направлении за время наступления освободили около 35 кв. км территории, из которых около 4 кв. км — за прошедшую неделю.
Она отметила, что здесь бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что полномасштабная война России против Украины может закончиться следующим летом.
Источник: Military Media Center
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