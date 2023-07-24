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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

На Юге за неделю освободили еще более 12 кв. км территории – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий на Южном фронте освободили более 192 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга в Military Media Center.

По ее словам, на этом участке фронта за прошедшую неделю было освобождено более 12 кв. км.

— Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, — добавила она.

Маляр также сообщила, что на Бахмутском направлении за время наступления освободили около 35 кв. км территории, из которых около 4 кв. км — за прошедшую неделю.

Она отметила, что здесь бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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Источник: Military Media Center

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