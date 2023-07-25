Двоє загиблих, 7 поранених: у Костянтинівці РФ зі Смерча обстріляла людей, що відпочивали на березі

Станом на 07:00 25 липня кількість жертв вчорашньої атаки на Костянтинівку зросла до двох, зокрема загинув 10-річний хлопчик, який дістав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років – дівчатка 5, 11 й 12 років і 12-річний хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан решти дітей задовільний.

Дістали тілесні ушкодження ще троє людей – дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

– Близько 19:00 рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ Смерч із касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для “знищення живої сили противника”, – повідомив Кириленко.

Він зазначив, що РФ вкотре “доводить, що воює із цивільними, й у своєму бажанні вбивати не зупиниться ні перед чим”.

– Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо, – наголосив очільник ОВА.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 516-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Павло Кириленко

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