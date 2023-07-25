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Илья Нежигай, редактор ленты

Япония может изменить свои законы для того, чтобы предоставить Украине оружие – Kyodo

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Япония рассматривает возможность снятия запрета на экспорт оружия, произведенного совместно с другими странами, что откроет путь к усилению военной поддержки Украины и к поставкам истребителей, разрабатываемых совместно с Великобританией и Италией, в другие страны.

Об этом пишет японское издание Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, для осуществления таких продаж рабочая группа правящей Либерально-демократической партии и партнера по коалиции — партии Комэйто — планирует возобновить обсуждение вопроса о смягчении жестких правил экспорта оборонной техники во второй половине августа, а не осенью, как планировалось ранее.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил законодателям рабочей группы, что его правительство в ближайшее время представит свою точку зрения на передачу оборонного оборудования и технологий, и попросил членов группы возобновить переговоры по этому вопросу.

По словам источников, Япония намерена смягчить свои жесткие “три принципа” в отношении передачи оборонного оборудования и технологий до подписания, возможно, к концу этого года, договора о трехсторонней разработке истребителей к 2035 году и получения одобрения со стороны парламента в следующем году.

По словам источников, договор будет предусматривать создание координационного органа между Токио, Лондоном и Римом, которому будет поручено управлять ходом реализации проекта, а также, как ожидается, будет обсуждаться вопрос об экспорте разработанных истребителей.

Это произошло после того, как 5 июля рабочая группа ЛДП Кисиды и Комэйто подготовила доклад о пересмотре трех принципов передачи оборонного оборудования в соответствии с японской Конституцией.

В докладе говорится, что стороны согласны на экспорт Японией оборонного оборудования с летальным вооружением, включая небоевые машины и корабли, в страны, с которыми официальный Токио сотрудничает по вопросам безопасности, при условии, что оно предназначено для спасения, транспортировки, бдительности, наблюдения или работы с минами.

В то же время, как следует из отчета, члены рабочей группы по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, может ли Япония экспортировать истребители, разработанные совместно с другими странами, в третьи государства.

ЛДП стремится ослабить ограничения на экспорт вооружений, но Комэйто не желает их менять, опасаясь, что продажа оружия всему миру может привести к обострению вооруженных конфликтов и противоречит послевоенному пацифизму Японии.

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Также правительство Кисиды стремится укрепить оборонную промышленность и расширить поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

До сих пор Япония придерживалась позиции, согласно которой три принципа запрещают экспорт летального оружия, за исключением предметов совместной разработки или производства с другими странами, которые могут передаваться между собой.

Правительство склоняется к отмене запрета на экспорт оружия, поскольку истребители нового поколения наверняка будут поставлены Великобританией и Италией в третьи страны независимо от политики Японии, добавляют источники.

В условиях жесткого регулирования Япония поставляет Украине такие средства защиты, как бронежилеты и каски, в то время как западные страны поставляют ракеты, танки и истребители.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции во вторник, что правительство и правящий блок будут совместно работать над созданием благоприятных условий для безопасности Японии и установлением правил поддержки стран, подвергшихся военному вторжению, назвав экспорт оборонного оборудования “важным политическим инструментом”.

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Фуміо Кісіда

Война в Украине, Росія, Япония
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