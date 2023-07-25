Японія може змінити свої закони для того, щоби надати Україні зброю – Kyodo

Японія розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, виробленої спільно з іншими країнами, що відкриє шлях до посилення військової підтримки України і до поставок винищувачів, що розробляються спільно з Великою Британією та Італією, в інші країни.

Про це пише японське видання Kyodo з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, для здійснення таких продажів робоча група правлячої Ліберально-демократичної партії та партнера по коаліції – партії Комейто – планує відновити обговорення питання щодо пом’якшення жорстких правил експорту оборонної техніки в другій половині серпня, а не восени, як планувалося раніше.

Раніше прем’єр-міністр Фуміо Кісіда повідомив законодавцям робочої групи, що його уряд найближчим часом представить свою точку зору на передачу оборонного устаткування й технологій, і попросив членів групи відновити переговори стосовно цього питання.

За словами джерел, Японія має намір пом’якшити свої жорсткі “три принципи” щодо передання оборонного устаткування й технологій до підписання, можливо, до кінця цього року, договору про тристороннє розроблення винищувачів до 2035 року і отримання схвалення з боку парламенту наступного року.

За словами джерел, договір передбачатиме створення координаційного органу між Токіо, Лондоном і Римом, якому буде доручено керувати перебігом реалізації проєкту, а також, як очікується, обговорюватиметься питання про експорт розроблених винищувачів.

Це сталося після того, як 5 липня робоча група ЛДП Кісіди та Комейто підготувала доповідь про перегляд трьох принципів передання оборонного обладнання відповідно до японської Конституції.

У доповіді йдеться про те, що сторони згодні на експорт Японією оборонного обладнання з летальним озброєнням, включно з небойовими машинами і кораблями, до країн, з якими офіційний Токіо співпрацює з питань безпеки, за умови, що воно призначене для порятунку, транспортування, пильності, спостереження або роботи з мінами.

Водночас, як випливає зі звіту, члени робочої групи, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи може Японія експортувати винищувачі, розроблені спільно з іншими країнами, в треті держави.

ЛДП прагне послабити обмеження на експорт озброєнь, але Комейто не бажає їх змінювати, побоюючись, що продаж зброї всьому світу може призвести до загострення збройних конфліктів і суперечить післявоєнному пацифізму Японії.

Також уряд Кісіди прагне зміцнити оборонну промисловість і розширити підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Досі Японія дотримувалася позиції, згідно з якою три принципи забороняють експорт летальної зброї, за винятком предметів спільного розроблення або виробництва з іншими країнами, які можуть передаватися між собою.

Уряд схиляється до скасування заборони на експорт зброї, оскільки винищувачі нового покоління, напевно, будуть поставлені Великою Британією та Італією в треті країни незалежно від політики Японії, додають джерела.

В умовах жорсткого регулювання Японія постачає Україні такі засоби захисту, як бронежилети і каски, тоді як західні країни постачають ракети, танки й винищувачі.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції у вівторок, що уряд і правлячий блок спільно працюватимуть над створенням сприятливих умов для безпеки Японії та встановленням правил підтримки країн, які зазнали військового вторгнення, назвавши експорт оборонного обладнання “важливим політичним інструментом”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.