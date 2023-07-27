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Илья Нежигай, редактор ленты

К тюремному заключению приговорены 18 депутатов Госдумы РФ, еще 73 на очереди — СБУ

Дума РФ
Фото: Depositphotos

По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

— Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще 91 депутата госдумы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов — обвинительные акты направлены в суд.

Правоохранители установили, что 15 февраля 2022 года российские чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать “независимость” временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

— А уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию так называемого “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между Кремлем и террористическими организациями “Л/ДНР”, — напомнили в СБУ.

Это решение официальная Москва использовала как формальное основание для начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

По данным фактам следователи Службы безопасности проводили расследование по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

В то же время в СБУ отмечают, что из-за того, что 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Держдума, Росія, СБУ
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