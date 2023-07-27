До тюремного ув’язнення засуджено 18 депутатів Держдуми РФ, ще 73 на черзі – СБУ
За матеріалами СБУ до тюремного ув’язнення засуджено ще 18 депутатів Держдуми Російської Федерації.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
– Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 91 депутата держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду.
Правоохоронці встановили, що 15 лютого 2022 року російські посадовці підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
– А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого “договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу” між Кремлем і терористичними організаціями “Л/ДНР”, – нагадали в СБУ.
Це рішення офіційна Москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України.
За даними фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
Водночас в СБУ зазначають, що через те, що 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.
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