В Черном море сейчас 11 кораблей РФ, в том числе один — с четырьмя Калибрами
В Черном море утром 26 июля на боевом дежурстве находилось 11 российских кораблей, из них один ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами.
Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ.
По данным военных, в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном — восемь, среди которых три ракетоносителя с 28 Калибрами на борту.
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