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Валентина Летяк, редактор ленты

В Черном море сейчас 11 кораблей РФ, в том числе один — с четырьмя Калибрами

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

В Черном море утром 26 июля на боевом дежурстве находилось 11 российских кораблей, из них один ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами.

Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном — восемь, среди которых три ракетоносителя с 28 Калибрами на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, ВМС України, Кораблі, Ракета, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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