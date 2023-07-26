У Чорному морі зараз 11 кораблів РФ, зокрема один – із чотирма Калібрами
У Чорному морі вранці 26 липня на бойовому чергуванні було 11 російських кораблів, з них один ракетоносій, споряджений чотирма Калібрами.
Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.
За даним військових, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а у Середземному – вісім, серед яких три ракетоносії з 28 Калібрами на борту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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