ВСУ могут перерезать важную логистическую линию РФ и зайти в тыл Бахмута – NYT

Если украинская армия сможет удержать свои позиции и продвинуться в направлении Кременной, то сможет перерезать критически важную российскую логистическую линию и попытаться зайти в тыл Бахмута.

Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на слова украинских командиров.

По словам солдат, которых недавно перебросили на это направление, в связи с активизацией боевых действий на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование отправило подразделения из своих самых опытных бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные линии.

Сообщается, что вблизи Купянска на Харьковщине, Сватового и Кременной на Луганщине россияне не отступают, а наоборот, пытаются проводить наступательные операции с помощью артиллерии, БпЛА и наземных штурмов.

Отмечается, что за последние дни российские захватчики заявили о незначительных прорывах по линии от Купянска до Кременной. Но собеседники газеты в ВСУ сказали, что российские успехи были незначительными, и благодаря контрнаступательным действиям им удалось вернуть часть утраченных территорий.

Подразделение подполковника Олега Матвийчука отвечает за трехкилометровый участок фронта вблизи Кременной, который пока контролируется оккупантами. По его словам, россияне сейчас выпускают в два-три раза больше снарядов, чем его минометные команды, которые в среднем выпускают около 50 снарядов в день.

Эти бои соответствуют схеме, с которой украинцы уже неоднократно сталкивались, когда Россия пытается выбить небольшие победы, полагаясь на большое количество личного состава и вооружения.

По словам Матвийчука, перед штурмом позиции россияне выпускают по украинским позициям десятки ракет и минометов, чтобы уничтожить блиндажи и оставить защитников, которые выживут, в “контуженном” состоянии.

— Затем они засылают штурмовые группы по 10-12 человек. Мы называем их Z, то есть они из исправительных колоний. Они не являются профессионалами, это просто мясо, — сказал он.

NYT пишет, что эта тактика напоминает российский штурм Бахмута. По словам подполковника Матвийчука, вторую линию российских окопов блокируют подразделения чеченских солдат, которые угрожают расстрелять тех, кто отступит.

Он также отметил, что россияне в этом районе являются “новыми”, а атаки более хаотичны, чем скоординированы. Кроме того, Москва активно применяет тактику выжженной земли.

Собеседники издания признают, что на юге они двигаются медленнее, чем хотелось бы, а “каждый метр отвоеванной земли стоит украинской крови”.

Матвийчук отметил, что Кремль никогда не отказывался от своих амбиций по оккупации всей Донецкой и Луганской областей, поскольку прорыв украинских линий обороны и продвижение к Лиману в Донецкой области обеспечит России то, что можно было бы подать как “победу”.

Источник : NYT

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