ЗСУ можуть перерізати важливу логістичну лінію РФ і зайти у тил Бахмута – NYT

Якщо українська армія зможе утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної, то зможе перерізати критично важливу російську логістичну лінію і спробувати зайти у тил Бахмута.

Про це повідомляє американська газета The New York Times, посилаючись на слова українських командирів.

За словами солдатів, яких нещодавно перекинули на цей напрямок, у зв’язку з активізацією бойових дій на фронті від Кремінної до Куп’янська, українське військове командування відправило підрозділи зі своїх найдосвідченіших бригад, щоби повернути втрачені позиції і зміцнити оборонні лінії.

Повідомляється, що поблизу Куп’янська на Харківщині, Сватового та Кремінної на Луганщині росіяни не відступають, а навпаки, намагаються проводити наступальні операції за допомогою артилерії, БпЛА та наземних штурмів.

Зазначається, що за останні дні російські загарбники заявили про незначні прориви по лінії від Куп’янська до Кремінної. Але співрозмовники газети у ЗСУ сказали, що російські успіхи були незначними, тож завдяки контрнаступальним діям їм вдалося повернути частину втрачених територій.

Підрозділ підполковника Олега Матвійчука відповідає за трикілометрову ділянку фронту поблизу Кремінної, яка поки що контролюється окупантами. За його словами, росіяни зараз випускають у два-три рази більше снарядів, аніж його мінометні команди, які в середньому випускають близько 50 снарядів на день.

Ці бої відповідають схемі, з якою українці вже неодноразово стикалися, коли Росія намагається вибити невеликі перемоги, покладаючись на велику кількість особового складу й озброєння.

За словами Матвійчука, перед штурмом позиції росіяни випускають по українських позиціях десятки ракет і мінометів, щоб знищити бліндажі й залишити захисників, які виживуть, у “контуженому” стані.

– Потім вони засилають штурмові групи по 10-12 осіб. Ми називаємо їх Z, тобто вони з виправних колоній. Вони не є професіоналами, це просто м’ясо, – сказав він.

NYT пише, що ця тактика нагадує російський штурм Бахмута. За словами підполковника Матвійчука, другу лінію російських окопів блокують підрозділи чеченських солдатів, які погрожують розстріляти тих, хто відступить.

Він також зазначив, що росіяни у цьому районі є “новими”, а атаки більш хаотичні, ніж скоординовані. Крім того, Москва активно застосовує тактику випаленої землі.

Співрозмовники видання визнають, що на півдні вони рухаються повільніше, ніж хотілося б, а “кожен метр відвойованої землі коштує української крові”.

Матвійчук наголосив, що Кремль ніколи не відмовлявся від своїх амбіцій щодо окупації всієї Донецької та Луганської областей, оскільки прорив українських ліній оборони та просування до Лимана на Донеччині забезпечить Росії те, що можна було б подати як “перемогу”.

Джерело : NYT

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