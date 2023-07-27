Два будинки та шість квартир: суд арештував майно ексвійськкома Одещини Борисова

Суд наклав арешт на майно, гроші, банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Серед арештованого майна:

Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області

Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м

Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га

Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску

Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше

Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону в пункті пропуску Паланка – Маяки – Удобне був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом у справі щодо ексвійськкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Транспортний засіб вилучений.

Нагадаємо, 25 липня суд відправив під варту Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн.

Колишнього військкома підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби.

Джерело : ДБР

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