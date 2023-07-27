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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Два будинки та шість квартир: суд арештував майно ексвійськкома Одещини Борисова

Два будинки та шість квартир: суд арештував майно ексвійськкома Одещини Борисова
Фото: Суспільне, ДБР

Суд наклав арешт на майно, гроші, банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Серед арештованого майна:

  • Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області
  • Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м
  • Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га
  • Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі
  • Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску
  • Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску
  • Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше

Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону в пункті пропуску Паланка – Маяки – Удобне був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом у справі щодо ексвійськкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Транспортний засіб вилучений.

Нагадаємо, 25 липня суд відправив під варту Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн.

Колишнього військкома підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Одеська область, Суд
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