Відпочивав на Мальдівах під час війни: нардепу Арістову оголосили підозру

Офіс генпрокурора повідомив про підозру нардепу Юрію Арістову, який у липні відпочивав на Мальдівах, за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, на нардепа була зібрана доказова база, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Арістов є чинним заступником голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Правоохоронці встановили, що у липні 2023 депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

– Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни “службового відрядження” народного обранця, – йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Перед цим Рада під час засідання 27 липня голосами 320 парламентарів достроково припинила повноваження нардепа від Слуги народу Юрія Арістова.

Про те, що нардеп виїжджав на відпочинок до Мальдівів у липні, стало відомо завдяки розслідуванню журналістів Слідство.Інфо.

Фото: Юрій Арістов / СБУ

Джерело : СБУ, ДБР

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