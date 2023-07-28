Готовим весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас — Зеленский
Международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 520-го дня войны.
— Делаем максимум сейчас, делаем это непублично — чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными. Я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою! — сказал глава государства.
Зеленский сообщил, что сегодня по случаю Дня Государственности он имел честь поздравить и отметить наградами украинских защитников и защитниц.
Также он вручил паспорта гражданина Украины юным ребятам и девочкам, среди которых — дети наших воинов.
Зеленский провел встречу с премьер-министром Катара, который прибыл в Киев.
По словам президента, Катар присоединится к совместным глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира.
— Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы — очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это вопрос глобальной стабильности. Спасибо Катару за ответственную позицию, — сказал Зеленский.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская