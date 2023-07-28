Готовим весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас — Зеленский

Международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 520-го дня войны.

— Делаем максимум сейчас, делаем это непублично — чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными. Я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою! — сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня по случаю Дня Государственности он имел честь поздравить и отметить наградами украинских защитников и защитниц.

Также он вручил паспорта гражданина Украины юным ребятам и девочкам, среди которых — дети наших воинов.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Катара, который прибыл в Киев.

По словам президента, Катар присоединится к совместным глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира.

— Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы — очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это вопрос глобальной стабильности. Спасибо Катару за ответственную позицию, — сказал Зеленский.

Источник : Офис президента

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