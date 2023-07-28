Готуємо вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз – Зеленський

Міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 520-го дня війни.

– Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними. Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! – сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні з нагоди Дня Державності він мав честь привітати й відзначити нагородами українських захисників і захисниць.

Також він вручив паспорти громадянина України юним хлопцям і дівчатам, серед яких – діти наших воїнів.

Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Катару, який прибув до Києва.

За словами президента, Катар приєднається до спільних глобальних зусиль з реалізації української формули миру.

– Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи – дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію, – сказав Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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