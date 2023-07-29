Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру
Появились первые видео и фото с места ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Количество пострадавших уточняется.
Соответствующее видео обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.
— Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле, — написал он.
На видео видно, что все в дыму, на месте бушует пожар. В здании рядом с многоэтажкой нет семи этажей.
Кроме того, можно увидеть поврежденную многоэтажку, из-за атаки РФ разрушено несколько квартир. На тротуаре лежат обломки и стекло.
Напомним, что Россия ударила по многоэтажке в Днепре, в результате чего есть пострадавшие.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская