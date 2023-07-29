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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру

Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру
Фото: ГСЧС

Появились первые видео и фото с места ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Количество пострадавших уточняется.

Соответствующее видео обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

— Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле, — написал он.

На видео видно, что все в дыму, на месте бушует пожар. В здании рядом с многоэтажкой нет семи этажей.

Кроме того, можно увидеть поврежденную многоэтажку, из-за атаки РФ разрушено несколько квартир. На тротуаре лежат обломки и стекло.

Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру
Фото: ДСНС
Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру
Фото: ДСНС
Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру
Нет 7 этажей, бушует пожар: первые видео с места удара РФ по Днепру

Напомним, что Россия ударила по многоэтажке в Днепре, в результате чего есть пострадавшие.

Война в Украине, Днепр, Російська агресія
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