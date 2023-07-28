Годовщина трагедии в Еленовке. Как идет идентификация тел и кто будет отвечать за смерть украинских воинов

Год назад Украина и мир содрогнулись от очередного преступления Российской Федерации — в оккупированной Еленовке под Мариуполем россияне устроили взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военных пленных. Тогда погибли более 50 защитников с Азовстали.

Факты ICTV вспоминают, что предшествовало трагедии, как это произошло и возможно ли установить и привлечь к ответственности виновных.

Адская ночь

В Еленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года прогремел мощный взрыв на территории бывшей исправительной колонии. Взрывом полностью выжжено изнутри одно из зданий, которое оккупанты спешно обустроили для содержания украинских пленных, в частности, бойцов с Азовстали. Погибло более 50 пленных, еще более сотни получили ранения.

По свидетельству тех, кто выжил, где-то в полночь прогремел первый взрыв. Через несколько минут — второй. Параллельно со взрывами оккупанты запускали Грады, чтобы имитировать обстрел со стороны Украины своих же воинов.

По свидетельствам пленных, после взрыва оккупанты даже не пытались оказать помощь раненым. В колонию прибыли скорые, но медиков не пускали.

На помощь нашим раненым выбежали пленные медики из других бараков. Да и то, помощь они начали оказывать только через 2-3 часа после взрывов, когда охрана колонии разрешила это делать. Многие ребята погибли из-за кровопотери, потому что не было чем останавливать кровь.

Журналисты-расследователи рассказали, что охрана колонии даже стреляла по мужчинам, которые бежали с криками о помощи — они боялись, что пленные побегут дальше.

Тех раненых, которые выжили, оккупанты побросали в КамАЗы и повезли в какой-то госпиталь. По дороге пленные тоже умирали, как и в госпитале.

Чем взорвали?

Россияне заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии из HIMARS, однако никаких доказательств так и не предоставили. Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк опроверг это заявление Кремля.

Выводы международных экспертов говорят, что причиной взрыва было термобарическое оружие. В Офисе генпрокурора сообщили, что причиной взрыва стало применение реактивного термобарического гранатомета.

Такие боеприпасы используются для уничтожения живой силы в фортификационных сооружениях. Сначала распыляется взрывоопасная жидкость, которая смешивается с воздухом, а после эта смесь взрывается. Температура “огненного облака” превышает 2000°C — выжигает все живое и уничтожает технику.

В украинской разведке считают, что россияне вообще не собирались обменивать украинских пленных в Еленовке и намеренно их убили, чтобы скрыть пытки и нечеловеческие условия содержания.

В Генштабе ВСУ сообщили, что взрыв в Еленовке совершили “вагнеровцы” по команде Евгения Пригожина, однако без согласования с военным командованием России.

Взрывы подстроили

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора боевиков “ДНР”, один из которых рассказал, что взрыв устроили сами россияне. А заявления, что это был HIMARS, это ложь. Ни один из очевидцев не слышал, как в колонию прилетает какая-то ракета — не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что визуальные доказательства с места трагедии больше подтверждают заявление Украины, чем Кремля. Видео следственного изолятора, на которых видны убытки от пожара, не такие, какие мог бы нанести удар из HIMARS, подчеркнули аналитики.

Реакция президента Украины и ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что взрыв в колонии в Еленовке – это сознательное военное преступление и массовое убийство украинских военнопленных.

Глава государства напомнил, что ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших военных, которые выходили из Азовстали. И именно ООН и Красный Крест должны отреагировать на теракт.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что взрыв в Еленовке был сознательной казнью наших пленных, и что взрыв произошел изнутри.

– Спутниковые снимки показывают, что повреждено лишь одно здание. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри, – написал Подоляк.

Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару? 1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.

2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини. Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Реакция ООН и Красного Креста

3 августа 2022 года генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о запуске миссии для установления фактов взрыва в Еленовской колонии. О расследовании попросили как Украина, так и РФ.

Гутерриш тогда подчеркнул, что будут “искать факты”, а вот полномочий на проведение уголовного расследования у ООН нет.

28 сентября уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец сообщил, что созданная миссия, так и не приехала в Украину, хотя генсек ООН обещал, что это произойдет быстро.

Кроме того, Лубинец проанализировал состав этой миссии, в которой, по его словам, трое иностранцев “находятся под влиянием РФ”. Омбудсмен считает, что действия ООН — это чтобы хоть что-то делать.

— Они отмечают, что обратились к РФ и ждут разрешения в Еленовку приехать. Все вменяемые люди понимают, что РФ уже давно убрала все доказательства того военного преступления, — отметил Лубинец.

Он также назвал взрыв в Еленовке спланированным Россией терактом.

Напомним, что именно ООН и Международный комитет Красного Креста должны были гарантировать безопасность жизни украинских военных, которые выходили из Азовстали, и которых перевезли в Еленовку.

Через пять месяцев генсек ООН Антониу Гутерреш распустил миссию, потому что не удалось получить гарантии безопасности от РФ и поэтому миссия даже не начинала работу.

Расследование взрыва в Еленовке

29 июля сразу после появления информации о взрыве в Еленовке, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился к российской стороне с требованием предоставить списки погибших и раненых. Украинская сторона требовала, чтобы раненым оказали необходимую медицинскую помощь, а тела погибших вернули.

В штабе обратились и к ООН, и к Красному Кресту относительно немедленного расследования преступления и напомнили, что именно эти две организации должны были гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных.

11 октября 2022 года в Украину удалось вернуть тела 62 украинских воинов, среди которых и погибшие в Еленовке, сообщили в Минреинтеграции.

По состоянию на 10 декабря 2022 года в Еленовской колонии оккупанты удерживали 150 украинцев. Украина в очередной раз просила помощи Запада, чтобы международных правозащитников допустили к пленным.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина, вероятно, получит доступ к колонии в Еленовке уже после освобождения территории.

ДНК-экспертизы тел погибших

По состоянию на 12 января Украина вернула тела 54 погибших в результате теракта в Еленовке. Однако значительной проблемой является процесс ДНК-идентификации — он довольно длительный, ведь связан с расследованием других аспектов преступления в Еленовке.

По состоянию на 28 июля украинские следователи идентифицировали 33 погибших. Также продолжается идентификация еще 24 тел, которые могли находиться в бывшей исправительной колонии в поселке Еленовка, сообщили Фактам ICTV в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, допросили в качестве потерпевших 13 военнослужащих, которых держали в одном из помещений колонии. Продолжается установление местонахождения всех лиц, которые на момент взрыва находились на территории колонии в Еленовке.

Офис Генпрокурора пока подтверждает 53 погибших и 135 раненых в результате теракта.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.