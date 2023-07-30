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Маск отказал Украине в использовании Starlink в районе Крыма — NYT

Маск отказал Украине в использовании Starlink в районе Крыма — NYT
Фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, который владеет такими компаниями, как Twitter, SpaceX и Tesla, отказал украинским Вооруженным силам в подключении сети спутниковой связи Starlink в районе оккупированного Крыма.

Об этом говорится в материале The New York Times, освещающем важность применения спутников Stralink в российско-украинской войне.

Как пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Илон Маск неоднократно ограничивал доступ к Starlink во время военных действий в Украине.

— В какой-то момент он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink в районе Крыма, территории, оккупированной Россией, что повлияло на стратегию ведения боевых действий, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Украине нужна была спутниковая связь в этом регионе, чтобы отправить морской беспилотник, начиненный взрывчаткой, в сторону российских кораблей, стоящих в Черном море.

Позже Маск выступал с заявлениями, что Starlink не может быть использован для нанесения дальних ударов с помощью беспилотников.

Также Маск в 2022 году попал в скандал, предложив “мирный план” в российско-украинской войне, который соответствует интересам Москвы, но не Киева.

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Ілон Маск

При этом издание отмечает важность применения Starlink в Украине. По данным издания, сегодня используется более 42 тыс. терминалов Starlink как военными, больницами, предприятиями, так и гуманитарными организациями.

К примеру, во время российских бомбардировок в прошлом году, вызвавших повсеместное отключение электричества, государственные учреждения Украины обращались к Starlink, чтобы оставаться в сети.

О том, как Илон Маск вмешивается в работу спутниковой связи Starlink в Украине ранее писало и британское издание The Economist. Как говорилось в материале, компания использует геофиксацию для блокировки работы своих терминалов не только в зоне боевых действий и на оккупированной россиянами территории Украины, но и над водой.

Источник: NYT
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Война в Украине
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