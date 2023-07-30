Пентагон придбає для України до 500 терміналів Starlink, які Маск не зможе відключати – NYT

Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про купівлю для України Starlink, які Ілон Маск не зможе відключати.

Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у червні 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, знайомих з умовами угоди, Пентагон отримає контроль над налаштуванням сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої могли реалізовувати поставлені цілі.

Це має на меті забезпечити Україну спеціальними терміналами і послугами для виконання завдань без побоювання переривання зв’язку.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

Наприкінці минулого року близько 1 300 терміналів Starlink перестали працювати після того, як український уряд не зміг сплатити щомісячну плату в розмірі $2 500 за кожен.

За даними NYT, доступ до Starlink також змінювався залежно від перебігу війни, оскільки Росія завойовувала території, а Україна виборювала їх повернення.

Залежно від того, як змінювалася лінія фронту, Маск використовував геолокації, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

– Це викликало проблеми. Коли восени українські війська намагалися відвоювати такі міста, як Херсон, для зв’язку їм потрібен був доступ до інтернету. Федоров (міністр цифрової трансформації України – Ред.) і представники збройних Сил надіслали Маску і співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія, – йдеться у статті NYT.

Наразі понад 42 тис. терміналів Starlink використовуються в Україні військовими, лікарнями, бізнесом та гуманітарними організаціями.

Раніше NYT повідомляло, що Ілон Маск відмовив Україні у використанні Starlink в районі Криму.

ЗСУ потрібен був супутниковий зв’язок у цьому регіоні, щоб відправити морський безпілотник, начинений вибухівкою, у бік російських кораблів, що стоять у Чорному морі.

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