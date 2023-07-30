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Валентина Чорна, редактор ленты

Постепенно война возвращается на территорию России, к ее центрам и военным базам — Зеленский

Постепенно война возвращается на территорию России, к ее центрам и военным базам — Зеленский
Фото: Офис президента

Постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и военные базы. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российская агрессия потерпела банкротство на поле боя, а Украина с каждым днем становится все сильнее.

— Но должны осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам. Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев. Обсудили и вопросы срочного восстановления, в том числе и энергетики, различных систем обеспечения жизни в ощинах, — сказал президент.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы местные власти по всей стране были максимально активны во всем, что надо сделать до холодных месяцев года.

Также сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске обсудили бюджетные вопросы.

— С целевыми субвенциями из государственного бюджета — объем, которого недостаточно, — чиновники с этим помогут. Многие другие вопросы общины способны закрыть за свой счет и работой с внебюджетными ресурсами. Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам, кто тратится на ботофермы вместо дронов для фронта, кто вкладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом является оборона, защита государства и людей.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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