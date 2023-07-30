Работа проведена филигранно и точно: Гуменюк рассказала подробности удара по Чонгарскому мосту

Повреждение Чонгарского моста призвано снизить пропускную способность, чтобы враг не мог обеспечивать логистику на левом берегу Херсонщины.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что работа Сил обороны направлена на разрушение планов врага, а не разрушение инфраструктуры. В будущем Чонгарский мост еще понадобится украинским военным.

— Работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг испытывает существенный недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой, — сказала Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Сейчас Силы обороны устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутам врага.

Единственное, что может их сдерживать, — наличие гражданского населения, которое оккупанты заставляют двигаться в колоннах с военной техникой.

— Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности воспользоваться Крымским мостом, они пытаются объехать материковой частью и становятся заложниками этой военной техники, — пояснила Гуменюк.

Напомним, что утром 29 июля ВСУ нанесли еще один удар по Чонгарскому мосту, который соединяет материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.

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