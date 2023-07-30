Робота проведена філігранно й точно: Гуменюк розповіла подробиці удару по Чонгарському мосту

Пошкодження Чонгарського мосту покликане знизити пропускну спроможність, щоб ворог не міг забезпечувати логістику на лівому березі Херсонщини.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога, а не на руйнування інфраструктури. У майбутньому Чонгарський міст ще знадобиться українським військовим.

– Робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об’їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку й поповнення. На лівому березі ворог відчуває суттєву нестачу снарядів і техніки у зв’язку з нашою бойовою роботою, – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Наразі Сили оборони встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога.

Єдине, що може їх стримувати, – наявність цивільного населення, яке окупанти змушують рухатися в колонах із військовою технікою.

– Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості скористатися Кримським мостом, вони намагаються об’їхати материковою частиною і стають заручниками цієї військової техніки, – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, що вранці 29 липня ЗСУ завдали ще одного удару по Чонгарському мосту, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.

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