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Валентина Чорна, редактор ленты

Открывает направление для продвижения: в ВСУ объяснили важность освобождения Старомайорского

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Освобождение села Старомайорское Донецкой области открывает украинским защитникам направление для дальнейшего продвижения.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Он отметил, что ВСУ фактически преодолели первую линию обороны в районе Старомайорского.

— Освобождение Старомайорского открывает возможность дальнейшего продвижения с целью выйти на линию Суровикина — это комплекс инженерных сооружений, сеть траншей, минных заграждений. Ее считают основной в обороне врага. При таком натиске никто не будет сидеть перед укрытиями. Россияне будут вынуждены прятаться и сидеть за этими укрытиями, — сказал Шершень во время общения с ведущей Яной Брензей.

Старомайорське на карті

Напомним, что об освобождении села Старомайорское стало известно 27 июля.

По данным Генштаба, на фоне успешных боевых действий украинских военных группа оккупантов отказалась выполнять боевые задачи в районе Старомайорского.

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Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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