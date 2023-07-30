Открывает направление для продвижения: в ВСУ объяснили важность освобождения Старомайорского
Освобождение села Старомайорское Донецкой области открывает украинским защитникам направление для дальнейшего продвижения.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Он отметил, что ВСУ фактически преодолели первую линию обороны в районе Старомайорского.
— Освобождение Старомайорского открывает возможность дальнейшего продвижения с целью выйти на линию Суровикина — это комплекс инженерных сооружений, сеть траншей, минных заграждений. Ее считают основной в обороне врага. При таком натиске никто не будет сидеть перед укрытиями. Россияне будут вынуждены прятаться и сидеть за этими укрытиями, — сказал Шершень во время общения с ведущей Яной Брензей.
Напомним, что об освобождении села Старомайорское стало известно 27 июля.
По данным Генштаба, на фоне успешных боевых действий украинских военных группа оккупантов отказалась выполнять боевые задачи в районе Старомайорского.